Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении наших войск в Лисичанском районе с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведет штурмовых действий с целью блокирования логистического обеспечения наших подразделений.
На Лисичанском направлении враг обстреливает наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии и пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, не имеет успеха.
Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.
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На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха не имеет.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях вел обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.
На Южнобужском направлении противник продолжал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение по скоплениям живой силы и военной технике российских оккупантов.
Напомним, ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна ракета попала в жилую многоэтажку, вторая – в базу отдыха. На данный момент известно о 17 жертвах.
Также сообщалось, что в разведке США озвучили три сценария войны в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что воины ВСУ полностью освободили от россиян еще одну область.