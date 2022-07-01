Жители Лисичанска Луганской области почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, много пожаров в жилых домах и инфраструктурных объектах.

«Кроме домов, пламенем были охвачены и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м», - сообщил Гайдай.

Сейчас россияне атакуют Лисичанский НПЗ - удерживают его часть, а в городе уничтожают дом за домом.

«Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада. Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая дает сообщение с Бахмутом», - подчеркнул Гайдай.

Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополевки и северной части Волчеяровки и Малорязанцевого, частично преуспевают, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили врага отойти.

Также Гайдай сообщил, что в одной из больниц Днепра 30 июня скончался житель Лисичанска, получивший тяжелые ранения неделю назад.

Напомним, 27 июня рашисты посреди дня выпустили ракеты по торгово-развлекательному центру в Кременчуге на Полтавщине. Пуски совершили из бомбардировщиков над курской областью россии.

Также сообщалось, что ночью оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна ракета попала в жилую многоэтажку, вторая – в базу отдыха. На данный момент известно о 17 жертвах.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне бросили все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.