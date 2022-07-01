Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля.

Как сообщает Politeka.net, россияне смогут оформить необходимые для въезда документы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Впрочем, наличие визы не является гарантией для пересечения границ – окончательное решение принимают пограничники.

Добавим также, что визы не смогут получить находящиеся под санкциями граждане россии и те, кто находятся в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Кроме того, отметим, что граждане россии – жители приграничных регионов российской федерации также должны въезжать в Украину и выезжать из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

"Введение визового режима с рф - продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность Украины" - заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

С инициативой введения визового режима со страной-агрессором выступил народ Украины. Была подана электронная петиция президенту, и Владимир Зеленский ее поддержал, дав поручение Кабмину разработать механизм.

Напомним, в ночь на 1 июля окккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна ракета попала в жилую многоэтажку, вторая – в базу отдыха.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бросили все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также сообщалось, что в Британии был озвучен прогноз о полной деоккупации Украины.