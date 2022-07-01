Россияне продолжают пытаться захватить всю Луганскую область. Там оккупанты делают все, чтобы оцепить украинские войска и отрезать от трассы. Об этом говорится в сводке аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ограниченные успехи вокруг Бахмута Донецкой области указывают на то, что российские войска могут вскоре попытаться создать условия для наступательной операции на сам Бахмут. Кроме того, оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.

Аналитики прогнозируют, что в краткосрочной перспективе оккупанты больше сосредоточены на перекрытии и контроле выходящих из Бахмута линий связи. Однако не исключают наступление на город в ближайшие дни.

Аналитики института оценивают обстрелы россиян территорий возле Славянска и самого города как создающие условия для дальнейшего наступления на Славянск.

Российские войска вели бои в Богородичном и Краснополье, расположенных к северо-западу от Славянска и нанесли авиаудар по Татьяновке, в 20 км к северу от Славянска, и самому городу, чтобы создать условия для дальнейшего наступления.

Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.

Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.