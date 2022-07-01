«Террор – привычная тактика россии. Сначала они прикрывают свои преступные действия «актом доброй воли», а затем наносят ракетные удары по нашим мирным городам».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя ракетный удар россиян по Одесской области.

По его словам, под удар попало село Сергеевка в Белгород-Днестровском районе.

Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха. На данный момент известно, что число погибших увеличилось до 18, среди жертв два ребенка. 30 человек ранены.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Тела погибших, завернутые в одеяла и черные мешки, лежат под окнами разрушенной многоэтажки.

В Оперативном командовании Південь сообщили, что ракеты по Сергеевке запустили по направлению к Черному морю.

По неофициальным данным, три российских стратегических самолета Ту-22м3 вылетели из района Волгоградской области и начали двигаться в сторону Крыма. Преодолев расстояние около 1200 км, они совершили три запуска ракет в направлении Белгород-Днестровска, рядом с которым находится Сергеевка.

Добавим, что Сергеевка – это самый большой приморский климато-бальнегрязевый курорт, расположенный в 80 км к югу от г. Одесса и в 18 км от Белгород-Днестровского. В поселке много санаториев, баз отдыха, детских лагерей. Каждый год в Сергеевке отдыхали тысячи человек.

Напомним, россияне ударили ракетами по Одесчине минувшей ночью.

Ранее, 30 июня, стало известно, что оккупанты спешно покинули остров Змеиный, не выдержав огня артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

Таким образом, украинские защитники полностью освободили Одесчину от оккупантов.

Сами россияне назвали свой позорный побег "шагом доброй воли"