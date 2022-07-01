Об этом, как пишет Politeka.net, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя ракетный удар россиян по Одесской области.

По его словам, под удар попало село Сергеевка в Белгород-Днестровском районе.

Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха. На данный момент известно, что число погибших увеличилось до 18, среди жертв два ребенка. 30 человек ранены.

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На месте работают спасатели и экстренные службы. Тела погибших, завернутые в одеяла и черные мешки, лежат под окнами разрушенной многоэтажки.

В Оперативном командовании Південь сообщили, что ракеты по Сергеевке запустили по направлению к Черному морю.

По неофициальным данным, три российских стратегических самолета Ту-22м3 вылетели из района Волгоградской области и начали двигаться в сторону Крыма. Преодолев расстояние около 1200 км, они совершили три запуска ракет в направлении Белгород-Днестровска, рядом с которым находится Сергеевка.

Добавим, что Сергеевка – это самый большой приморский климато-бальнегрязевый курорт, расположенный в 80 км к югу от г. Одесса и в 18 км от Белгород-Днестровского. В поселке много санаториев, баз отдыха, детских лагерей. Каждый год в Сергеевке отдыхали тысячи человек.

Напомним, россияне ударили ракетами по Одесчине минувшей ночью.

Ранее, 30 июня, стало известно, что оккупанты спешно покинули остров Змеиный, не выдержав огня артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

Таким образом, украинские защитники полностью освободили Одесчину от оккупантов.

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