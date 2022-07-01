Эти люди имели доступ к самой секретной информации.

У ФСБ был под рукой целый ряд людей, из которых они хотели сделать "местную власть" на оккупированных территориях. Накануне полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале эти особы выехали в приграничные области россии и Беларуси, некоторые ждали команды во временно оккупированном Крыму.

Об этом в интервью Главкому рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Их должны были "возглавлять" бывшие функционерах Партии регионов, которые давно сбежали из Украины, а также представители уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

Дехтяренко назвал и фамилии кремлевских прихвостней, которые мечтали властвовать в Украине. Эти люди хорошо известны.

Речь идет про бывшего министра обороны Павла Лебедева, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-министр внутренних дел Виталия Захарченко, экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева.

"Эти люди имели доступ к самой секретной информации, и до сих пор они могут поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными, которые тем или иным образом влияют на принятие определенных решений", – подчеркнул спикер СБУ.

Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.

Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.



