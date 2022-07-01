Число погибших в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло до 19.

Об этом, как пишет Politeka.net, утром 1 июля сообщает ГСЧС Украины.

«По состоянию на девять утра 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ «Амстор» дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел», - говорится в сообщении.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек. 62 человека получили травмы разной степени тяжести, из них 26 человек были госпитализированы.

В свою очередь спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему ВСУ не удалось сбить ракету, выпущенную россиянами по ТЦ.

По его словам, высокоскоростные ракеты Х-22, выпускают вдали от Украины, поэтому вражеские самолеты не входят в радиус действия систем ПВО. После запуска ВСУ имеют считанные минуты, чтобы обработать информацию, но, как правило, системы ПВО могут сбить Х-22 крайне редко.

«Украине нужны современные системы противоракетной обороны, чтобы противостоять ударам по украинским городам. Пока украинская оборона больше противовоздушна — то есть против самолетов», - сообщил Юрий Игнат.

Ранее стало известно, что найденные на территории разрушенного торгового центра "Амстор" в Кременчуге обломки боеприпаса свидетельствуют о том, что ВКС россии для нанесения удара применили ракету Х-22, которая несла более 900 кг взрывчатого вещества.

Данный тип вооружения был разработан и изготовлен в СССР еще в 1961 году. Ракеты была разработана для применения в связке с бомбардировщиком Ту-22 как средство для поражения вражеских авианосцев.

Ракета имеет длину в 11,5 метров при весе в 5,7 тонн. Скорость ее полета составляет до 4000 км в час, что делает ее сверхзвуковой, а дальность полета в зависимости от высоты и скорости полета находится в районе 400 — 550 километров. Ракета способна нести как обычные фугасно-кумулятивные боеголовки, так и иметь боевую часть с ядерной начинкой.

Президент Владимир Зеленский показал запись видеокамер, зафиксировавших удар российских ракет по торговому центру в Кременчуге.

Президент заверил, что все причастные к ракетным ударам по гражданским объектам, а также российские дипломаты и пропагандисты, которые оправдывают этот теракт – будут наказаны.

Напомним, в ночь на 1 июля оккупанты ударили тремя ракетами Х-22 по Одесской области. Под удар попал курортный поселок Сергеевка - в настоящий момент известно о 18 погибших.

Также сообщалось, что оккупанты ударили еще по двум торговым центрам - вспыхнул пожар.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне бросили все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.