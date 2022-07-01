Российские войска вынуждены были покинуть украинский остров Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ. Ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет. Об этом говорится в выводах разведки Британии.
В разведке подчеркнули, что ВСУ на протяжении последних недель щедро поливали оккупантов на острове Змеиный. Причем били по врагу с применением ракет и ударов беспилотников. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы помешать российским военным кораблям пополнить запасы на острове.
"Россия, скорее всего, ушла с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не в качестве "жеста доброй воли", как она утверждает", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
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Напомним, что в Оперативном командовании Юг сделали заявление о том, что войска рф вышли со Змеиного после неоднократных ударов ВСУ по своим позициям на захваченном острове. Враг спешно эвакуировался на двух скоростных катерах.
Напомним, Змеиный освобожден от оккупантов, в Генштабе рассказали о планах на остров.
Как сообщала Politeka, стало известно, как российский флот пострадает от потери Змеиного.
Также Politeka писала, в ОП не сдержались после заявлений сбежавших со Змеиного россиян про "шаг доброй воли".