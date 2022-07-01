Российские войска вынуждены были покинуть украинский остров Змеиный из-за постоянных ударов ВСУ. Ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет. Об этом говорится в выводах разведки Британии.

В разведке подчеркнули, что ВСУ на протяжении последних недель щедро поливали оккупантов на острове Змеиный. Причем били по врагу с применением ракет и ударов беспилотников. Кроме того, они использовали противокорабельные ракеты, чтобы помешать российским военным кораблям пополнить запасы на острове.