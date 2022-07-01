В Якутии обнаружены обломки самолёта Ан-2, который пропал с радаров еще 10 дней назад.

Как сообщают российские СМИ, на борту находились два члена экипажа и один пассажир.

"1 июля около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении", - говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Их судьба пока неизвестна. Также сообщалось, что на борту находилась тонна груза.

Напомним, 24 июня в россии потерпел крушение военно-транспортній самолет ИЛ-76. В результате погибли четыре человека.

ИЛ-76 летел из Оренбурга в Белгород. Борт приземлялся в Рязани на дозаправку, крушение произошло практически сразу после взлета.

В Сети также появилось видео, на котором запечатлен момент крушения. На кадрах можно увидеть, что воздушное судно едва не рухнуло на жилые дома.

Очевидцы засняли момент падения военно-транспортного самолёта в Рязанской области. На кадрах видно, что Ил-76 горит уже в воздухе.



По последним данным, четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали. Минобороны заявило, что Ил-76 потерпел крушение из-за неисправности двигателя pic.twitter.com/R4WP67c13x — Лента.ру (@lentaruofficial) June 24, 2022

Кроме того 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.

Также сообщалось, что на российский курорт обрушился водяной смерч - выйдя из моря на берег, он частично разрушил кафе и пирс.

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