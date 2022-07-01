Белорусская группировка была замечена на временно оккупированных территориях Украины. Об этом "24 каналу" сообщил специальный корреспондент из Запорожья.

В частности, белорусскую группировку заметили в селе Андреевка Бердянского района. При этом кадыровцы и россияне покинули село. После них в село заехали военные, которые не скрывают, что они белорусы. Группировка прикопала БМП у трассы и строит блокпосты.

Корреспондент считает, что в Запорожской области нет регулярной белорусской армии. Это, вероятно, обычные наемники, которые согласились воевать против украинского народа.

Во время оккупации определенной части севера Украины местные также сообщали о небольших группировках белорусов.

"Россияне смогли снять отдельные формирования, возможно, белорусского спецназа. Люди говорили, что реально видели белорусов в северных оккупированных районах. А теперь их заметили и на юге. А это означает, что некоторые отморозки из Беларуси готовы воевать против Украины", – отметил корреспондент.

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