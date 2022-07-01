В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Главном управлении разведки.

По данным ГУР, беглецы одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов.

Оккупанты просят еду и воду у местного населения.

«Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем ​​скрываются», - сообщили в разведке.

По данным ГУР, в Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега оккупантов – большие потери.

Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут, объясняют в разведке, считается безопасным и хорошо "отработанным".

Напомним, оккупанты бросили все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также сообщалось, что в разведке США озвучили три сценария войны в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что воины ВСУ полностью освободили от россиян еще одну область.