Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Главном управлении разведки.
По данным ГУР, беглецы одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов.
Оккупанты просят еду и воду у местного населения.
«Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются», - сообщили в разведке.
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По данным ГУР, в Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега оккупантов – большие потери.
Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут, объясняют в разведке, считается безопасным и хорошо "отработанным".
Напомним, оккупанты бросили все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.
Также сообщалось, что в разведке США озвучили три сценария войны в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что воины ВСУ полностью освободили от россиян еще одну область.