Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генпрокуратуры Украины.
Согласно данным прокуроров, при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры бывшему генеральному директору областной больницы поставлено в известность о подозрении в завладении, злоупотребляя служебным положением, медикаментами, оказанными медицинскому учреждению как гуманитарная помощь.
Следствие установило, что получив гуммопомощь, чиновник больницы не поставил ее на учет и использовал ее для собственного обогащения. После сверки актов приема-передачи установлена частичная нехватка почти 20 тыс. единиц медицинских препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе лекарственных средств, содержащих психотропное вещество.
Стоимость присвоенной гуммпомощи достигает более 1 млн. грн.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Начали просить у Беларуси": в МВД рассказали, сколько еще россия сможет "забрасывать" Украину ракетами
Польша окончательно отгородилось от "русского мира": пограничники похвастались сооружением на границе
Лукашенко собирается пережить путина: Пионтковский объяснил тактику президента Беларуси по поводу Украины
Оккупанты усиливают группировку, готовясь к следующей атаке: какой город оказался в опасности
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
«Лишь бы их всех уже удавило, бога не боятся, ненасытные», - комментируют в Соцсети украинцы.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Злоумышленники торговали бронежилетами из «гуманитарки».
Также сообщалось, что в Украине начал действовать жесткий закон относительно россиян.
Кроме того Politeka.net писала, что мошенники звонят от имени Виталия Кима и просят денег.