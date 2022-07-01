Получив гуманитарную помощь более чем на $246 тыс долларов, чиновник больницы на Буковине не поставил на учет предоставленную медицинскую продукцию, а использовал ее для собственного обогащения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генпрокуратуры Украины.

Согласно данным прокуроров, при процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры бывшему генеральному директору областной больницы поставлено в известность о подозрении в завладении, злоупотребляя служебным положением, медикаментами, оказанными медицинскому учреждению как гуманитарная помощь.

Следствие установило, что получив гуммопомощь, чиновник больницы не поставил ее на учет и использовал ее для собственного обогащения. После сверки актов приема-передачи установлена ​​частичная нехватка почти 20 тыс. единиц медицинских препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе лекарственных средств, содержащих психотропное вещество.

Стоимость присвоенной гуммпомощи достигает более 1 млн. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

«Лишь бы их всех уже удавило, бога не боятся, ненасытные», - комментируют в Соцсети украинцы.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Злоумышленники торговали бронежилетами из «гуманитарки».

Также сообщалось, что в Украине начал действовать жесткий закон относительно россиян.

Кроме того Politeka.net писала, что мошенники звонят от имени Виталия Кима и просят денег.