Ежедневно в новостях появляются сообщения о ракетных ударах россиян, от которых страдают не только военные объекты ВСУ, но и мирные города Украины. Военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона назвал две цели ракетного террора россии.

По его словам, первая цель – это месть за те неудачи, которые сегодня получает рф как на военном фронте, так и на политическом фронте.

"Поэтому они мстят. Где они могут отомстить? Только на убийстве гражданских лиц и на разрушении нашей гражданской инфраструктуры. Поэтому мы это с вами и наблюдаем за последнюю неделю", – считает Олег Жданов.

Что касается второй цели оккупантов, то в Москве сейчас рассчитывают на капитуляцию Украины. Хотят запугать население и сделать так, чтобы оно умоляло власти капитулировать и закончить войну.

"Они же рассчитывали в феврале, что у нас мирное население будет встречать российскую армию как освободителей. А Вооруженные силы не будут оказывать сильного сопротивления. У них совсем другой образ мышления, они привыкли запугивать свое население, то же хотят сделать и с нами", – добавил Жданов.

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