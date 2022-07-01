В Харьковской области в государственной измене подозревается депутат.

Он добровольно перешел на сторону страны-агрессора. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Чиновник передал оккупантам информацию о местонахождении офисной техники, списках участников боевых действий в антитеррористической операции и Операции объединенных сил.

Выдавал расположение солнечных батарей, размещенных в амбулаторной больнице села.

Также депутат рассказал о месте жительства местного врача, чтобы тот в дальнейшем лечил раненых оккупантов.

Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.

Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.