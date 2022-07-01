В Харьковской области в государственной измене подозревается депутат.
Он добровольно перешел на сторону страны-агрессора. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Чиновник передал оккупантам информацию о местонахождении офисной техники, списках участников боевых действий в антитеррористической операции и Операции объединенных сил.
Выдавал расположение солнечных батарей, размещенных в амбулаторной больнице села.
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Оккупанты ударили еще по двум торговым центрам: вспыхнул пожар
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Также депутат рассказал о месте жительства местного врача, чтобы тот в дальнейшем лечил раненых оккупантов.
Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.
Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.
Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.