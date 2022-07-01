На Французской Ривьере пятилетнего украинца сбил электросамокат. Малыш получил тяжелые травмы и умер в больнице в тот же день.
Как сообщает местное издание Nice-Matin, его семья уехала из Украины, спасаясь от войны.
Трагедия произошла на пешеходном переходе на Английской набережной в Ницце.
"Мальчик держался за сумку, которую держала и его мать, но шел чуть впереди нее. 40-летний мужчина на электросамокате, который ехал с чрезмерной скоростью, не смог избежать столкновения с ребенком. Несмотря на травму и падение, водитель самоката сразу позаботился о ребенке", – рассказали в полиции.
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На трагедию уже отреагировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Он заявил о "глубоком сожалении" по поводу инцидента и о том, что власть рассмотрит все возможные варианты для избежания подобных случаев в будущем. Отмечается, что аварии с участием самокатов случаются все чаще.
Напомним, в ночь на 1 июля оккупанты ударили тремя ракетами Х-22 по Одесской области. Под удар попал курортный поселок Сергеевка - в настоящий момент известно о 18 погибших.
Также сообщалось, что оккупанты ударили еще по двум торговым центрам - вспыхнул пожар.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне бросили все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.