Трудно сказать, насколько они коррелируются с успехами на фронте.

За последнее время ВСУ уничтожили пять крупных складов россиян с боеприпасами. Эти успешные атаки оголили несколько проблем российской армии. Об этом "24 Канал" рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак.

Ступак подчеркнул, что у россиян проблема с разведкой в Украине и корректировщиками огня. Потому что, по его мнению, ракетные удары россии должны быть по военным объектам или защитникам Украины.

"Это провал с двумя составляющими. Они не попадают в такие цели, поскольку они не понимают, где они находятся, у них нет координат и корректировщиков огня и вообще проблема с разведкой", – заявил экс-работник СБУ Иван Ступак.

Но при этом Ступак также не исключает того, что россияне могут намеренно стрелять по мирным.

Кроме того он уверен, что россия еще будет пытаться совершить непосредственные теракты на территории Украины, а не ракетные удары, в том числе с помощью агентуры или "сочувствующих россии" людей.

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