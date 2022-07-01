За последнее время ВСУ уничтожили пять крупных складов россиян с боеприпасами. Эти успешные атаки оголили несколько проблем российской армии. Об этом "24 Канал" рассказал экс-работник СБУ Иван Ступак.
Ступак подчеркнул, что у россиян проблема с разведкой в Украине и корректировщиками огня. Потому что, по его мнению, ракетные удары россии должны быть по военным объектам или защитникам Украины.
"Это провал с двумя составляющими. Они не попадают в такие цели, поскольку они не понимают, где они находятся, у них нет координат и корректировщиков огня и вообще проблема с разведкой", – заявил экс-работник СБУ Иван Ступак.
Но при этом Ступак также не исключает того, что россияне могут намеренно стрелять по мирным.
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Кроме того он уверен, что россия еще будет пытаться совершить непосредственные теракты на территории Украины, а не ракетные удары, в том числе с помощью агентуры или "сочувствующих россии" людей.
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