Жительнице Киевской области будут судить за государственную измену.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"Обвиняемая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. Женщина имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства", - говорится в сообщении.

Она сотрудничала с представителем РФ, который проводил информационные акции против Украины и имел связи с российскими спецслужбами. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии.

"В вознаграждение за свою работу обвиняемая планировала занять должность министра образования в оккупационном органе", - говорится в сообщении.

В отношении женщины в суд направили обвинительный акт по факту государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.

Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.