Жительнице Киевской области будут судить за государственную измену.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
"Обвиняемая до начала военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. Женщина имела пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства", - говорится в сообщении.
Она сотрудничала с представителем РФ, который проводил информационные акции против Украины и имел связи с российскими спецслужбами. Женщина передавала ему информацию о местонахождении ВСУ и терробороны, а также о государственных, политических и культурных деятелях Украины, выступающих против российской агрессии.
"В вознаграждение за свою работу обвиняемая планировала занять должность министра образования в оккупационном органе", - говорится в сообщении.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Передвигаются ночью и клянчат еду: оккупанты уже пытаются сбежать с Херсонщины, данные разведки
В Британии озвучили прогноз о полной деоккупации Украины: "Это реалистично"
"Начали просить у Беларуси": в МВД рассказали, сколько еще россия сможет "забрасывать" Украину ракетами
При разборе завалов ТЦ в Кременчуге произошло ЧП: новые подробности и фото с места трагедии
В отношении женщины в суд направили обвинительный акт по факту государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.
Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.
Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.