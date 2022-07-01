Страшная трагедия в курортной Сергеевке задела каждого жителя курортного поселка. Здесь все свои – близкие, родственники, друзья. Потому люди не переживают, где переночевать, а что делать завтра, не понимают.

Журналистам удалось пообщаться с местными жителями.

Люди говорят, что каждого спасло свое: одних – бессонница, других – чудо. К сожалению, уже сейчас официально известно о 21 погибшем. Эта трагедия по жертвам такая же, как в ТРЦ в Кременчуге. В Сергеевке уже даже больше жертв.

Жители Сергеевки говорят, что рядом с местом трагедии нет никаких военных объектов. Поэтому, к сожалению, многие не воспринимали угрозу и не спускались в подвалы.

"Я представлял, что такое возможно, но не верил, что мы в Сергеевке кому-то нужны. Здесь нет никаких военных объектов", - рассказывает житель дома Леонид.

Когда он вышел во двор, видел, как людей выносят из дома — детей и взрослых. Испуганных, раненых и мертвых.

"16 умерших просто выложили перед домом. Мы здесь всех знаем, все соседи. Кроме погибших, было много раненых с избитыми головами и изрезанных. Их увозила скорая", — добавил Леонид.

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