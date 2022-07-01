Об этом на встрече с группой немецких депутатов рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Глава украинского Минобороны напомнил, что до 24 февраля россия вела в Украине гибридную войну, а сейчас на территории нашей страны ведутся интенсивные боевые действия с применением тяжелого вооружения и авиации.
Резников признал, что у россии гораздо больше ресурсов, отметив, что именно поэтому Украине необходимо вооружение стран НАТО.
Резников также рассказал о том, что украинские защитники продолжают эффективно отбивать атаки врага. Число потерь и раненных российских военных уже превысило 100 тысяч человек.
«Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян ранены. Очень много пропавших без вести. российское руководство многих оккупантов выдает как «пропавших», чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям», - рассказал министр обороны.
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По его словам, сейчас главными задачами российских оккупантов является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также удержание и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом и блокировка морских коммуникаций Украины в Черном море.
«Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага», - обратился Резников к представителям Бундестага.
Напомним, у оккупантов наметились проблемы, из-за которых страдают даже украинцы.
Как сообщала Politeka, депутат сдал врагу списки украинских военных.
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