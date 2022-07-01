Кадры с признанием оккупанта опубликовала Служба безопасности Украины. Российский военный, который был взят в плен украинскими защитниками, признался в совершении зверств в украинском Мариуполе, который оккупанты больше месяца держали в осаде, разрушая жилые дома и убивая людей.

Пленный военный рассказал о том, что получил приказ о высадке на территории Украины 23 февраля.

«Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение», - пояснил оккупант.

Впрочем, оказавшись в плену, он начал рассказывать о том, что якобы «не знал», куда они ехали и по каким объектам в Украине вели огонь.

По словам солдата, когда в марте их вернули к месту дислокации, его взвод в полном составе подписал рапорт-отказ от участия в «спецоперации». Но командование их проигнорировало и снова отправило в Украину.

Оккупант признался, что после этого он совершил по Мариуполю около 400 минометных обстрелов.

«Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему огороду где-то около 400 мин», - рассказал оккупант.

При этом он продолжает утверждать, что «не знал», куда летят снаряды.

Сотрудники СБУ проверят показания пленного. Все полученные от него признания будут использованы в уголовном производстве по факту российской агрессии против Украины, а также в международных судебных инстанциях.

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