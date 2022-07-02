Кадры со смелым поступком девушки появились в социальных сетях.
Как сообщается, выразить свою гражданскую позицию в путинской россии решилась выпускница петербургского колледжа. Во время вручения дипломов она прямо на сцене развернула плакат со словами «Нет войне!».
Куратор группы, который в этот момент выступал с поздравительной речью, заметил плакат. Он прокомментировал происходящее, заявив, что среди выпускников «есть даже такое выражение самостоятельности», после чего продолжил свое выступление.
В сети тут же принялись обсуждать этот инцидент.
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«у нее яйца оказались больше чем у мужиков в зале», «Раньше «Нет войне» было нормальностью, сегодня - уже подвиг. Люди, во что вы превратили страну? Помогу. Это – пи**ец», «овациями ее не встретили. Орки пускают слюни, лоботомированы ТV», «жаль что в стране людоедов ее убьют и сьедят на ужин», «Лучики света в темном царстве ещё есть, и это обнадёживает», «Какая классная девчонка! Смелая, принципиальная, с чувством собственного достоинства», - пишут люди.
Отметим, что ранее подобный инцидент случился на одном из школьных выпускных в россии. После выступления с осуждением войны к школьнице и ее родителям пришла полиция.
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