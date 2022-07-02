Путинский и лукашенковский режимы намеренно сгущают краски вокруг темы возможной атаки со стороны Беларуси.

Об этом в новом эфире с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он выразил полную уверенность в том, что нападения белоруской армии на Украину в ближайшее время не будет.

«Режим Лукашенко с путинским режимом сейчас крутят грандиозную операцию по стратегической дезинформации. Называется: «угроза вторжения белоруской стороны», - рассказал Арестович.

По его словам, белоруская армия сейчас попросту не готова к вторжению.

«Реальной угрозы нет. Для того чтобы её создать, белоруская армия не менее месяца-полутора должна мобилизоваться… Она не способна сделать это без российских войск. А их там нет, есть только обслуживающий персонал… Все эти страшные сказки, что Беларусь сейчас вторгнется, это один из самых попсовых мемов этой войны», - подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, для полноценного нападения на Украину с территории Беларуси необходимо еще 15-20 тысяч российских войск, которых в данный момент на том направлении нет.

При этом Арестович пообещал предупредить украинцев, если такая угроза действительно возникнет.

«Угрозы нападения с Беларуси в ближайшие недели нет. Когда она будет, я одену черное, буду усилено подмигивать и скажу "крайне высокая вероятность"», - пообещал советник главы ОП.

Напомним, Олег Покальчук рассказал, по чему бьют информационные атаки.

Как сообщала Politeka, Резников раскрыл свежие данные по потерям россиян.

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в Сергеевке рассказали о произошедшем.