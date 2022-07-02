У российских военных в Украине остаются две главные цели для захвата.

О том, как скажется потеря Змеиного острова на ситуации внутри российской армии, рассказал военный эксперт Андрей Савченко в интервью «Апострофу». Он считает, что никто из российского командования не будет наказан за возвращение Змеиного острова под контроль Украины.

Эксперт напомнил, что важные изменения в руководстве путинской армии произвели буквально на прошлой неделе: командование Южным военным округом передали от генерала Дворникова, не выполнившего поставленных задач на Востоке, Геннадию Жидко.

По мнению Савченко, именно Жидко ответственен за переход российской армии к тактике ракетного террора.

«Как только пошли ракетные массированные удары по нашим мирным населенным пунктам, городам, центрам – это уже работа нового командующего Южного военного округа. Он принимает решение о нанесении ракетных ударов. Он утверждает эти решения», - рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас оккупанты рассматривают своей первостепенной задачей захват всех территорий Донецкой и Луганской области.

«Они Одесскую и Николаевскую область давно потеряли, и они понимают, что туда не дойдут. Сейчас они ставят те задачи, которые они ставили в самом начале. Это Луганщина и Донбасса. И, к сожалению, они пытаются полностью оккупировать и удержать Херсонщину. Конечно, вопрос еще есть по Запорожью. Они также там много захватили территорий», _ отметил Савченко.

Он подчеркнул, что украинские бойцы эффективно противостоят оккупантам, а освобождение Змеиного позволит им направить часть освободившихся сил под Херсон.

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