Владимир путин не отказывается от своей идеи захватить всю Украину.

Об этом со ссылкой на данные американской разведки рассказал в интервью «24 каналу» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас на фронте сложилась непростая ситуация, так как у Украины все еще недостаточно оружия, а путин считает, что ему нечего терять.

Впрочем, Подоляк подчеркивает, что как только Украина получит достаточно оружия, картина на поле боя редко изменится.

«Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов», - заявил советник главы ОП.

По его словам, на данном этапе путину уже безразлична его репутация – кремлевский диктатор просто хочет продемонстрировать умение «драться».

«Он пошел в ва-банк – они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила – скажут, чтобы там "тихонько сидели и делали то, что скажут". Путин хочет это получить», - рассказал Подоляк.

Он добавил, что если путин проиграет в Украине, его режим ждет поражение и в россии. После этого, по прогнозу Подоляка, в россии начнутся перемены.

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