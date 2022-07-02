Об этом со ссылкой на данные американской разведки рассказал в интервью «24 каналу» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас на фронте сложилась непростая ситуация, так как у Украины все еще недостаточно оружия, а путин считает, что ему нечего терять.
Впрочем, Подоляк подчеркивает, что как только Украина получит достаточно оружия, картина на поле боя редко изменится.
«Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов», - заявил советник главы ОП.
По его словам, на данном этапе путину уже безразлична его репутация – кремлевский диктатор просто хочет продемонстрировать умение «драться».
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«Он пошел в ва-банк – они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила – скажут, чтобы там "тихонько сидели и делали то, что скажут". Путин хочет это получить», - рассказал Подоляк.
Он добавил, что если путин проиграет в Украине, его режим ждет поражение и в россии. После этого, по прогнозу Подоляка, в россии начнутся перемены.
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