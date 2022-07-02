В Харьковском направлении враг сосредоточил усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их дальнейшего продвижения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 июля.

Так, с целью возвращения утраченных позиций враг ведет штурмовые действия в направлении Кочубеевка – Дементиевка.

В Генштабе также сообщают, что на Славянском направлении враг ведет оборонительные бои, а также штурмовал Богородичное, успеха не имел.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего враг вел наступление, но успеха не имел и отошел.

В Генштабе сообщают, что истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

"Российские оккупанты и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", — говорится в сообщении.

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