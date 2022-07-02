Российские оккупанты атакуют с разных сторон и привлекли много военных и техники, но ВСУ сдерживают наступление врага.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

1 июля Вооруженными силами Украины были отражены два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и Лисичанского желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. По словам главы ОВА, в обоих случаях оккупанты отошли.

Также Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки враг открывал огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Вовчояровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах", - заявил глава ОВА.

Спасатели едва успевают ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске.

"Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не погасили пожар на площади 1800 кв. метров, трудно представить последствия", — пояснил чиновник.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, Резников раскрыл свежие данные по потерям россиян.

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