Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
1 июля Вооруженными силами Украины были отражены два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и Лисичанского желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. По словам главы ОВА, в обоих случаях оккупанты отошли.
Также Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки враг открывал огонь из всех имеющихся видов вооружения по Приволью, Лисичанску, Вовчояровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.
"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах", - заявил глава ОВА.
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"Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не погасили пожар на площади 1800 кв. метров, трудно представить последствия", — пояснил чиновник.
Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.
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