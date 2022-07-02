Российская авиация нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области.

Такое мнение высказал советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 128-й день полномасштабной войны.

По словам Арестовича, оккупанты промахнулись и "накрыли" свои же позиции в Херсонской области.

"У нас интересная новость. Только что (в пятницу, 1 июля, около 22:00 – ред.) российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", – сообщил представитель ОП.

Количество потерь врага в результате "дружественного огня" устанавливается. Украинские военные пока не комментировали этот инцидент.

При этом, как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 июля, российские оккупанты и их приспешники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

Также в Генштабе сообщили, что истребительная авиация Воздушных Сил продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку нашим подразделениям в определенных операционных районах.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, Резников раскрыл свежие данные по потерям россиян.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.