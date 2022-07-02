В Донецке продолжается отлов и угон на войну пушечного мяса. На этот раз взялись за курсантов местной академии "МВД ДНР", которых решили отправить на убой прямо с выпускного.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

"Жизнь студентов к такому не готовила, поэтому к месту событий срочно подтянулись матери выпускников, которые с возмущением стали требовать, чтобы их детей оставили в покое. Ведь когда они отдавали их в "МВД ДНР", то рассчитывали, что войны больше не будет, и их сыновья станут обычными вертухаями и полицаями, которые будут отправлять мирных жителей на подвалы. Но ситуация резко изменилась, и теперь приходется "умирать за республику".

К месту событий также подтянулась базарная хабалка и по совместительству "депутат ДНР" Елена Шишкина с сигаретой, которая заявила мамашам: а чего вы возмущаетесь? отдавали детей в МВД, теперь не жалуйтесь, мы даже сотрудников консерватории отправили на убой, а ваших так и тем более надо отправить", - комментирует Казанский.

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