Кремль создает условия для мобилизации российской экономики, готовясь к продолжительной войне в Украине.

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, на рассмотрение Госдумы рф предложили поправку в федеральные законы о поддержке вооруженных сил россии, которая предусматривает введение «особых мер в экономической сфере», обязывающих российские предприятия (независимо от форм собственности) поддерживать российские "специальные и антитеррористические операции".

Аналитики объясняют, что эта поправка запретит российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на проведение так называемых специальных военных операций и позволит кремлю изменять контракты сотрудников и условия труда, например заставлять работников работать ночью или на федеральные праздники.

В описании поправки также отметили, что война в Украине выявила дефицит поставок, в том числе материалов, необходимых для ремонта военной техники. В кремле также отмечают, что российским чиновникам необходимо «концентрировать усилия в отдельных секторах экономики».

"Путин, вероятно, мобилизует экономику и промышленность для поддержки военных действий", – резюмируют эксперты ISW.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.