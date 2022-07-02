Сегодня, 2 июля, в Городке во Львовской области встретили траурный кортеж, который доставил тело погибшего Героя, воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петра Панаса.
Об этом пишет NTA.
48-летний Петр Панас погиб 29 июня вблизи населенного пункта Северск Бахмутского района Донецкой области.
Без отца осталось восемь детей, без дедушки — внучка. Проживал Петр Панас в селе Братковичи в Городокском районе.
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Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.
Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.
Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.