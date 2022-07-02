Сегодня, 2 июля, в Городке во Львовской области встретили траурный кортеж, который доставил тело погибшего Героя, воина 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петра Панаса.

Об этом пишет NTA.

48-летний Петр Панас погиб 29 июня вблизи населенного пункта Северск Бахмутского района Донецкой области.

Без отца осталось восемь детей, без дедушки — внучка. Проживал Петр Панас в селе Братковичи в Городокском районе.

Напомним, оккупанты ударили еще по двум торговым центрам.

Как сообщала Politeka, враг бросил все силы на окружение бойцов ВСУ в районе Лисичанска.

Также Politeka писала, количество жертв ракетного удара по Одесчине увеличилось.