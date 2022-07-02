Во временно захваченном Токмаке между военными РФ возник конфликт, закончившийся стрельбой.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
«Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, он перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за прошедшие сутки враг осуществил 31 обстрел позиций украинских защитников, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
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