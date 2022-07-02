Жительница временно оккупированного Херсона рассказала о тех, кто становится на сторону оккупантов.

Полное интервью на сайте издания "Факты".

"К сожалению, мы почти каждый день узнаем, что кто-то согласился сотрудничать с оккупантами. Могу сказать о том, что знаю точно. У нас где-то семьдесят детских садов. Директора только трех согласились сотрудничать. Что касается воспитателей и другого персонала - ситуацию.

Школ у нас 56. Было три директора-коллаборанта, сейчас говорят, что уже шесть, но это не подтверждено. Например, Артем Кияновский, директор областной школы гуманитарного труда, всегда был за «русский мир». Понятно, что он в этих рядах.

Директора музыкальных школ № 1 и № 3 (у нас их всего четыре) тоже согласились сотрудничать. Что касается преподавателей, насколько я знаю, если есть, то один-два на школу, и все. Орки даже не смогли на 9 мая из оставшихся в городе музыкантов собрать духовой оркестр. Знаю точно, что людям звонили по телефону, приглашали, предлагали деньги", - говорит она.

Напомним, у оккупантов наметились проблемы, из-за которых страдают даже украинцы.

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