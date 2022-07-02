В США считают, что у россии нет достаточно сил, чтобы контролировать оккупированную Херсонщину, а попытки убийств коллаборантов в последние недели свидетельствуют о росте движения сопротивления на юге Украины.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на американских чиновников.

"Хотя пока речь идет лишь о нескольких отдельных инцидентах в городе Херсон, американские чиновники говорят, что сопротивление может перерасти в более широкую борьбу, что станет серьезной проблемой для способности россии контролировать недавно захваченную территорию по Украине", - сообщают американские журналисты.

Так, один американский чиновник заявил, что у рф нет достаточно сил для удержания территорий на юге Украины, особенно после вывода части оккупационных войск из этого региона для подкрепления наступления россии на Донбассе. Другой чиновник США добавил, что переброс российских сил, вероятно, предоставил украинским партизанам новые возможности для нападения на местных коллаборантов.

Также сообщается, что украинские защитники проводят ограниченные контратаки вблизи Херсона, что усиливает напряжение среди российско-оккупационных сил в этом регионе.

Отметим, 18 июня при взрыве ранения получил так называемый «глава херсонского управления службы исполнения наказаний» Евгений Соболев.

24 июня в результате подрыва автомобиля скончался другой коллаборант, так называемый «начальник управления семьи, молодежи и спорта региона» Дмитрий Савлученко.

26 июня во временно оккупированной Каховке сгорел автомобиль так называемой «начальницы отдела образования» Ирины Махневой.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.