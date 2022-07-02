Об этом в интервью CBS рассказа канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор давно планировал свое нападение на Украину.
Также, отвечая на вопрос, когда у путина закончатся ресурсы для продолжения войны, Шольц признал, что этого «никто не знает на самом деле». При этом немецкий канцлер отметил, что с учетом долгого планирования россия, судя по всему, готова и к долгой войне.
Шольц подчеркнул, что у путина в распоряжении много ресурсов для того, чтобы продолжать преступные удары по Украине.
«Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и готовился к ней очень долго. Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго», - заявил немецкий канцлер.
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В то же время он отметил, что хоть путин этого и не признает, россия уже ощутила на себе влияние западных санкций.
Напомним, ситуация в оккупированном Херсоне резко изменилась, партизаны активизировались.
Как сообщала Politeka, оккупанты устроили между собой перестрелку в Токмаке.
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