Президент рф владимир путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину по меньшей мере за год до его начала.

Об этом в интервью CBS рассказа канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор давно планировал свое нападение на Украину.

Также, отвечая на вопрос, когда у путина закончатся ресурсы для продолжения войны, Шольц признал, что этого «никто не знает на самом деле». При этом немецкий канцлер отметил, что с учетом долгого планирования россия, судя по всему, готова и к долгой войне.

Шольц подчеркнул, что у путина в распоряжении много ресурсов для того, чтобы продолжать преступные удары по Украине.

«Он является лидером очень большой страны, где живут многие люди, со многими средствами, он действительно ведет эту жестокую войну и готовился к ней очень долго. Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И потому он сможет продолжать войну очень долго», - заявил немецкий канцлер.

В то же время он отметил, что хоть путин этого и не признает, россия уже ощутила на себе влияние западных санкций.

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