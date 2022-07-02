Пока распространение информации о возможном наступлении Беларуси на Украину больше всего нужно российской федерации.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в видеообращении, которое он разместил на своей странице в Instagram.

"Относительно Беларуси. Относительно всех этих спекуляций, что буквально завтра или послезавтра, или послепослезавтра обязательно начнется наступление. Мы все прекрасно понимаем об этом странном господине по фамилии Лукашенко. Мы понимаем, что он хочет быть одновременно и там, и здесь, такой себе труффальдино. Но при этом мы точно понимаем, что происходит на территории Беларуси и к любым сценариям готовы", – заявил Подоляк.

Представитель ОП также подчеркнул, что на границе Украина-Беларусь с оборонной точки зрения все готово к возможному наступлению.

"Мне кажется, что вся эта информация скорее нужна российской федерации для того, чтобы увеличить панические настроения в Украине. Чтобы параллельно шли обстрелы крылатыми ракетами наших городов, и параллельно шла информация о том, что завтра будет еще какое-то наступление", - пояснил политик.

Также Подоляк пообещал, что об угрозе украинцев обязательно предупредят заранее.

"Если господину Лукашенко нужно доказать, что белорусской армии не существует, то они могут это сделать. Но, если говорить серьезно, о какой-либо опасности мы предупредим заранее", – заверил Подоляк.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.