Российские оккупанты больше не пытаются взять Лисичанск лобовым штурмом, а хотят устроить "котел" защитникам города.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в эфире проекта "FREEДОМ".

По словам эксперта, сложнее всего сейчас на направлениях Бахмута, Славянска и Лисичанска. ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию, но превосходящие силы противника постоянно атакуют наши позиции.

"По Лисичанску они решили не штурмовать город в лоб, они пытаются его взять в кольцо. Поэтому вероятность окружения Лисичанска на сегодняшний день достаточно высока", - заявил Жданов.

Он также объяснил, зачем оккупантам сейчас нужен Бахмут.

"Они думают, что если они возьмут Бахмут, то смогут сделать оперативное окружение, то есть по дороге Ясиноватая-Краматорск, по трассе М-03 они могут отсечь группировку, которая находится по этой трассе в сторону Лисичанска. Но хотеть – это одно, а могти – это совсем другое. Пока у них ничего не получается", – убеждает Жданов.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.