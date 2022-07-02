Россияне не прекращают обстрелы Николаева, до сих пор существует вероятность, что враг снова попытается совершить штурм города.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

По словам политика, не стоит исключать возможность повторного наступления российских оккупантов на Николаев, но особого желания идти на повторный штурм города у врага нет, ведь он уже почувствовал на себе мощный отпор ВСУ.

"Угроза есть всегда, но мы готовы. Я вам так скажу – они боятся на нас нападать", – подчеркнул Ким.

Также глава ОВА рассказал, что для бомбардировки Николаева россияне используют ракеты, а не артиллерию, потому что ВСУ удалось отогнать врага на расстояние, откуда его артиллерия уже не достает до города.

Угроза дальнейших обстрелов остается очень большой, поэтому Ким призвал жителей Николаева должным образом реагировать на сигнал воздушной тревоги.

"Ракеты достают по всей области, поэтому важно соблюдать правила безопасности: при воздушной тревоге спускаться в убежище или соблюдать правило двух стен. Но при прямом попадании последствия очень серьезные", - добавил политик.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.