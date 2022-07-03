В Украине стартовал новый этап медицинской реформы, в рамках которого в стране появятся новые типы больниц.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья. На новом этапе реформы будет меняться инфраструктура лечебных заведений: больницы будут разделены на госпитальные кластеры. Законопроект о запуске этой части реформы здравоохранения уже приняла Верховная рада во втором чтении.

Теперь областные больничные сети, объединенные в госпитальный округ, будут дополнительно делиться на один госпитальный округ, будет дополнительно поделена на госпитальные кластеры, с учетом:

границ административно-территориальных единиц;

географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог;

текущих и прогнозируемых демографических характеристик численности населения, структуры заболеваемости и смертности;

оптимальных клинических маршрутов пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи, основанной на принципах доказательной медицины;

нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.

Также в зависимости от вида медицинской помощи, который будет в них оказываться, больницы будут делиться на надкластерные, кластерные и общие.

Простые случаи будут лечиться в общих больницах, расположенных из расчета расчета одно медицинское учреждение на 50-80 тысяч населения.

Для лечения более сложных случаев пациентов будут доставлять в кластерные и надкластерные больницы с высокоспециализированными услугами.

«Формирование сети больниц в госпитальном округе по кластерному принципу четко определит, в каких больницах какое оборудование и в каком количестве должно быть. И именно на эти больницы и на это оборудование будет сфокусирован приоритет в плане восстановления Украины», - объяснил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Напомним, на одну вакансию претендует 7 безработных, кому в Украине легче найти работу.

Как сообщала Politeka, Маляр рассказала, сколько раненых украинцев возвращаются на фронт.

Также Politeka писала, что единоразовая выплата по 100 тыс. гривен: в министерстве объяснили, кто может получить денежную помощь.