Об этом сообщило Министерство охраны здоровья. На новом этапе реформы будет меняться инфраструктура лечебных заведений: больницы будут разделены на госпитальные кластеры. Законопроект о запуске этой части реформы здравоохранения уже приняла Верховная рада во втором чтении.
Теперь областные больничные сети, объединенные в госпитальный округ, будут дополнительно делиться на один госпитальный округ, будет дополнительно поделена на госпитальные кластеры, с учетом:
- границ административно-территориальных единиц;
- географических особенностей региона и состояния автомобильных дорог;
- текущих и прогнозируемых демографических характеристик численности населения, структуры заболеваемости и смертности;
- оптимальных клинических маршрутов пациентов для своевременного доступа к медицинской и реабилитационной помощи, основанной на принципах доказательной медицины;
- нагрузки на медицинских работников и специалистов по реабилитации.
Также в зависимости от вида медицинской помощи, который будет в них оказываться, больницы будут делиться на надкластерные, кластерные и общие.
Простые случаи будут лечиться в общих больницах, расположенных из расчета расчета одно медицинское учреждение на 50-80 тысяч населения.
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Для лечения более сложных случаев пациентов будут доставлять в кластерные и надкластерные больницы с высокоспециализированными услугами.
«Формирование сети больниц в госпитальном округе по кластерному принципу четко определит, в каких больницах какое оборудование и в каком количестве должно быть. И именно на эти больницы и на это оборудование будет сфокусирован приоритет в плане восстановления Украины», - объяснил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
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