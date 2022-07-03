Российские оккупанты пытались осуществить штурм по многим направлениям, но получили мощный отпор.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 3 июля.

Так, вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отразили. На Славянском направлении оккупанты защищаются. Россияне неоднократно безуспешно пытались провести штурмовые операции в районе села Мазановка, но получили отпор и отступили.

На Донецком направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на закреплении позиций в районе Лисичанска и Верхнекаменки, вели наступательные действия в районе Белогоровки, но безуспешно и были вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении противник пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорный, боевые действия продолжаются. Штурмовые действия оккупанты также пытаются улучшить тактическое положение в районе Спартака.

Также Генштаб сообщает, что авиация ВВС Вооруженных сил Украины работала практически на всех участках боевых действий – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершили почти полтора десятка групповых вылетов. Было уничтожено около двадцати единиц вражеской техники и два полевых склада боеприпасов.

Также наши подразделения продолжают успешно выполнять задачи по ракетному и артиллерийскому обстрелу. Общие потери противника уточняются.

Напомним, появился прогноз, за сколько HIMARS-ы выбьют оккупантов из Херсона.

Как сообщала Politeka, Залужный показал, как Вооруженные силы Украины «помогали» оккупантам с эвакуацией из Змеиного.

Politeka также писала, что Лукашенко обвинил Украину в «провокациях» и взорвался новыми угрозами.