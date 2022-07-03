Местные слышали несколько "хлопков", в результате которых один дом охватил большой пожар, а еще в некоторых вылетели окна. Кадры с места событий опубликовал ряд российских Telegram-каналов.
Затем информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который назвал ЧП "серией громких звуков" и заявил о трех погибших и четырех пострадавших. Предварительной причиной взрывов он назвал работу ПВО.
По его словам, в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичева, Попова и Павлова. Также якобы пострадали не менее 39 частных жилых домов, пять из них полностью разрушены.
Также он сообщил, что в результате ЧП три человека погибли, еще четверо травмировались. Двух пострадавших забрали в больницу, остальные двое были осмотрены на месте.
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Кроме того, о серии взрывов сообщают и жители Курска. Там якобы тоже работает ПВО.
Напомним, Залужный показал, как Вооруженные силы Украины «помогали» оккупантам с эвакуацией из Змеиного.
Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.
Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.