В Белгороде в ночь на воскресенье, 3 июля, произошла серия взрывов.

Местные слышали несколько "хлопков", в результате которых один дом охватил большой пожар, а еще в некоторых вылетели окна. Кадры с места событий опубликовал ряд российских Telegram-каналов.

Затем информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который назвал ЧП "серией громких звуков" и заявил о трех погибших и четырех пострадавших. Предварительной причиной взрывов он назвал работу ПВО.

По его словам, в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичева, Попова и Павлова. Также якобы пострадали не менее 39 частных жилых домов, пять из них полностью разрушены.

Также он сообщил, что в результате ЧП три человека погибли, еще четверо травмировались. Двух пострадавших забрали в больницу, остальные двое были осмотрены на месте.

Кроме того, о серии взрывов сообщают и жители Курска. Там якобы тоже работает ПВО.

Напомним, Залужный показал, как Вооруженные силы Украины «помогали» оккупантам с эвакуацией из Змеиного.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.