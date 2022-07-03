Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был нанесен мощный удар по военному аэродрому и авиагородку, где враг разместил множество техники.

Как сообщают местные жители, первые взрывы прогремели в три часа ночи. Сообщается, что сразу было 15 " прилетов". Около пяти утра прозвучала вторая серия взрывов - их было еще столько же. Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

Детонация на складах продолжается до сих пор, уже более двух часов. Также очевидцы сообщают, что в небо поднялись военные вертолеты оккупантов.

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров подтвердил информацию.

"Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе. Ожидаем большой поток мелитопольцев на эвакуацию", - сообщил глава города.

Отметим, от линии фронта Мелитополь находится на расстоянии около 70 км, и ранее ВСУ периодически наносили удары по позициям захватчиков, однако, судя по всему, сегодняшний прилет самый успешный.

Напомним, в российском Белгороде была серия мощных взрывов, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.