Как сообщают местные жители, первые взрывы прогремели в три часа ночи. Сообщается, что сразу было 15 " прилетов". Около пяти утра прозвучала вторая серия взрывов - их было еще столько же. Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.
Детонация на складах продолжается до сих пор, уже более двух часов. Также очевидцы сообщают, что в небо поднялись военные вертолеты оккупантов.
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров подтвердил информацию.
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Украины вывели из строя одну из 4 военных баз рашистов. Нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе. Ожидаем большой поток мелитопольцев на эвакуацию", - сообщил глава города.
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Отметим, от линии фронта Мелитополь находится на расстоянии около 70 км, и ранее ВСУ периодически наносили удары по позициям захватчиков, однако, судя по всему, сегодняшний прилет самый успешный.
Напомним, в российском Белгороде была серия мощных взрывов, есть жертвы.
Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.
Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.