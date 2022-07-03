Оккупационные власти Херсонщины, которые поддерживает россия, заявили, что проведут референдум о присоединении области к российской федерации к осени 2022 года.

По данным британских разведчиков, которые обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 3 июля, рф предпочитает псевдоконституционное голосование, пытаясь узаконить свой контроль над регионом.

Херсонщина – это область, которая с февраля больше всего попала под новую российскую оккупацию. Сейчас на оккупированных территориях продолжается широкомасштабное вооруженное и мирное сопротивление.

"Поиск конституционного решения проблемы оккупации, вероятно, является приоритетной задачей политики для россии. С большой вероятностью, она будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы достичь приемлемого результата", — предупреждают британские эксперты.

Разведчики отметили, что 28 июня оккупанты "арестовали" городского голову Херсона Игоря Колыхаева за его отказ сотрудничать с оккупационными властями.

Как ранее рассказала советница мэра, за несколько дней до того Колыхаев получил письмо от назначенного россиянами гауляйтера, где тот приглашал его "обсудить будущую организацию взаимодействия", а за отказ от встречи пригрозил арестом, однако городской голова не пошел на коллаборацию.

Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.