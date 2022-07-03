Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Харитон Старский рассказал в эфире телемарафона.

"Что касается Херсонского направления, то там продолжается наша успешная контрнаступательная операция", — заявил Старский и добавил, что ее подробности будут обнародованы несколько позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.

"Сейчас нужно набраться терпения и немножечко подождать", — добавил пресс-офицер.

Также представитель Нацгвардии высказался о ситуации в самой горячей точке фронта. Под Лисичанском продолжаются бои, но россиянам не удается окружить украинских военных. По словам Старского, бойцы ВСУ не позволяют врагу это сделать, используя в частности артиллерию и авиацию.

Также ранее украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российской армии во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области.

"Кстати. Снова Чернобаевка. Какой уже там счет? Спасибо ВСУ за очередной уничтоженный вражеский склад боеприпасов", – сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.