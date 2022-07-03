Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с необъяснимо жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске за короткий промежуток времени такие же админздания были разрушены до основания. Много и россиян, и оружия, которое они используют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - рассказал глава ОВА.

Гайдай также добавил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продолжают наступать. Враг закрепляется в городе, а также в Верхнекаменке, и продолжает разрушать населенные пункты.

За минувшие сутки в Луганской области спасатели ликвидировали пожары в высотках и частных домах, магазине, а также еще одном торговом центре. Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу Днепропетровской области.

Золотаревка и Белогоровка также пострадали от обстрелов российской армии. По словам Гайдая, вблизи последней ВСУ отразили вражеское наступление.

Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.

Как сообщала Politeka, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Херсонщине, в Нацгвардии сообщили первые детали.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.