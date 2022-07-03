Государственный министр культуры и СМИ Германии Клаудия Рот считает неправильным бойкотировать русскую культуру.
Об этом заявила немецкий министр в интервью Рот Augsburger Allgemeine.
Она отметила, что в Германии существует неопределенность относительно того, как относиться к русской культуре.
«Но, конечно, дискуссия продолжается. Существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот совершенно неправильный, потому что часто последние свободы пытаются сохранить российские художники. И есть такая великая русская культура, будь то музыка, литература или Антон Чехов. Я не позволю путину отнять у меня Чехова!» — сказала Клюдия Рот.
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