Государственный министр культуры и СМИ Германии Клаудия Рот считает неправильным бойкотировать русскую культуру. Об этом заявила немецкий министр в интервью Рот Augsburger Allgemeine.

Она отметила, что в Германии существует неопределенность относительно того, как относиться к русской культуре.

«Но, конечно, дискуссия продолжается. Существует большая неопределенность в отношении того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот совершенно неправильный, потому что часто последние свободы пытаются сохранить российские художники. И есть такая великая русская культура, будь то музыка, литература или Антон Чехов. Я не позволю путину отнять у меня Чехова!» — сказала Клюдия Рот.

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