В Мариуполе российских оккупантов еще два раза настигла расплата.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Во-первых, в Азовском море взорвался мини-российский десантный катер «Акула».

"Мариуполь. Несколько интересных известий возмездия наконец-то получили подтверждение того, что 30 июня в акватории Мариуполя взорвался мини-российский десантный катер проекта 1176 «Акула» Черноморского флота Д-106. Трое моряков уже поют песни для рыбы вместе с Кобзоном", - сказал советник мэра.

Во-вторых, в Мариуполе сгорел склад оккупантов, где они хранили награбленное.

«На Восточном на Левом берегу оккупанты-мародеры устроили мини-сериал разграбленного на складе СТО. Вчера (в субботу, 2 июля) около 17:00 награбленное вместе со складом внезапно загорелосб. МЧСники приехали спасать «свое» имущество, но не успели. Еще один мариупольский окурок расплатился с грабителям", - сказал Андрющенко.

Политик также подчеркнул, что Мариуполь не приемлет оккупацию и начинает возмездие даже в тылу оккупантов.

Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.

Как сообщала Politeka, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Херсонщине, в Нацгвардии сообщили первые детали.

Также Politeka писала, что оккупанты начали штурм по многим направлениям: в Генштабе сообщили, как изменилась ситуация по линии фронта.