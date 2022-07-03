Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что с 2023 года украинцы смогут владеть короткоствольным оружием.

Андрусив написал об этом в телеграмме.

«Соответствующее законодательство будет принято в течение лета и осени. После этого соответствующие оружейные реестры будут запущены на некоторое организационное время. Не исключено, что будут приняты дополнительные решения, чтобы мы могли сохранить контроль за оборотом оружия: проверить, чье это, как будет проходить процесс регистрации, в какие сроки владелец оружия должен проходить проверки", - сказал Андрусив.

Он подчеркнул, что речь идет об оружии, а не о гранатомете или автомате Калашникова.

Андрусов отметил, что украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием.

«70% опрошенных поддержали право свободно его носить. Министерство согласно с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - сказал Андрусив.

Напомним, с 1 июля отменен один из видов финансовой помощи для украинцев.

Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.

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