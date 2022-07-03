Конфликт между российским военным руководством и директорами оборонных заводов все чаще делает невозможным отправку в зону боевых действий в Украину новой боевой бронированной техники.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР отчитались, что за время российско-украинской войны, защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа россии. Их восстановление следует проводить на специальных ремонтных предприятиях. Но выяснилось, что оборонные предприятия рф отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику оккупантов.

По данным разведки, поставляя на ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.

"В то же время, директоры ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, спасти ситуацию российское командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий, однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства рф свели эту попытку насмарку.

Напомним, в оккупированном Мелитополе полностью уничтожена база оккупантов, было аж 30 взрывов.

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