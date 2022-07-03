Недавно Украина вернула домой 144 своих воинов, в том числе 95 защитников мариупольского комбината "Азовсталь".

Среди них был пограничник Павел Пиковец, которого дома ждали жена и дочь.

Видео встречи воина с любимой Инной показали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Оба не смогли сдержать слез.

"Надежда постоянно была. Я знал, что мне нужно вернуться. Я знал, для кого – для жены, для дочери. Что они меня ждут и нужно вернуться", – сказал Павел.

По словам пограничника, оккупанты относились к украинцам, которые были на "Азовстали", по-особому. "Они нас уважали…Они смотрели на нас как на воинов", – отметил мужчина.

Он был ранен еще в апреле, а 15 числа смог добраться до госпиталя на территории завода, где ему оказали помощь: достали осколки и наложили гипс.

Напомним, в Генштабе раскрыли, какая сейчас ситуация по разным направлениям.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили авиацией по своим же позициям на Херсонщине.

Также Politeka писала, что ВСУ отразили сразу два массированных наступления оккупантов, россиянам пришлось отступить.