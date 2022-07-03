Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что "мягкого" сценария уже не будет. По его словам, путин не может выиграть войну в Украине, но и заканчивать ее тоже не будет, поэтому боевые действия будут могут продолжаться долгие месяцы. Об этом сообщает "Сегодня".

Квасьневский подчеркивает, что "со стороны России мы можем говорить только о худших сценариях". Путин, по словам Квасьневского, давно хотел захватить Украину, не считая ее страной и отдельным народом.

"Это должна быть часть его "великой россии". Но я думал, что он будет это делать по-другому, будет использовать свое политическое влияние, экономическое и так далее, но не пойдет на войну. Я считал, что у Путина есть какой-то прагматизм, который будет тормозить его имперские агрессивные идеи. К сожалению, с 24 февраля у меня нет таких ожиданий, и мягкого сценария теперь не будет", - сказал экс-президент Польши.

Квасьневский также предупредил, что миру придется "еще долго жить с путиным", а его политика против Украины будет продолжена.

"Он все время хочет, чтобы вся Украина была в его зоне влияния. Он теперь знает, что это невозможно, потому что украинцы дерутся великолепно. Он думал, что хоть и не запад, но восток Украины будет принимать российских солдат с цветами и с улыбкой. Так не будет. Даже он это понял, но все-таки он будет это продолжать, потому что он не может в этой войне победить, но очень не хочет проиграть", - подчеркнул он, добавив, что не является оптимистом, а потому считает: надо быть готовым на длительное время - многие месяцы, а может, и дольше, такого сильного конфликта.

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